Уолтц: США считают перемирие в Газе устойчивым

Постпред Соединенных Штатов при ООН указал, что ситуация при этом остается "сложной и хрупкой"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что режим прекращения огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС продолжает соблюдаться, несмотря на инциденты с применением оружия в последние дни. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.

"Пока ситуация остается сложной и хрупкой. Перемирие соблюдается, [израильские] заложники были освобождены живыми, останки [погибших заложников] мы получаем буквально каждую неделю", - сказал Уолтц, выступая на Форуме новой экономики, организованном агентством Bloomberg в Сингапуре.

19 ноября израильская армия нанесла удары по территории сектора Газа, обосновав свои действия активностью радикалов ХАМАС в отдельных районах. Подконтрольные движению власти анклава заявили, что в результате ударов погибли не менее 25 человек. В общей сложности, как утверждает ХАМАС, с момента установления режима прекращения огня из-за израильских ударов погибли 300 палестинцев.

"Никто не говорил, что будет легко, но я думаю, что уже достигнут прогресс, который нужно приветствовать", - добавил Уолтц.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе из-за боевых действий, превысило 69 тыс., более 170 тыс. пострадали.

6 октября 2025 года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.