Молдавия обсуждает с ЕС и США план урегулирования приднестровского вопроса

По словам молдавского премьер-министра Александра Мунтяну, решение этого вопроса может потребовать значительных финансовых ресурсов

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии обсуждают с ЕС и США план "реинтеграции приднестровского региона", который может потребовать значительных финансовых ресурсов. Об этом сказал журналистам премьер-министр республики Александр Мунтяну, комментируя прошедший в Брюсселе форум по расширению ЕС.

"Мы сейчас обсуждаем план реинтеграции приднестровского региона с нашими европейскими и американскими партнерами. Пока не могу дать вам детали", - сказал министр.

Как прокомментировал в интервью TV8 вице-премьер, глава МИД республики Михаил Попшой, подробности будут озвучены после завершения дискуссий. По его словам, в этом вопросе Молдавия твердо придерживается принципа сохранения суверенитета и территориальной целостности, а также "унитарного характера государства". Кроме того, республика рассматривает "исключительно мирный" подход через экономическую реинтеграцию. "План обязательно должен учитывать ресурсы. Нельзя иметь серьезный, фундаментально проработанный план, не учитывая все нюансы: пенсионная система, система оплаты труда, валюта, не признаваемая нигде в мире, но в которой люди получали зарплаты, копили деньги всю жизнь. Чтобы конвертировать эти ресурсы в молдавские леи, нужны очень большие суммы. У Республики Молдова их нет", - отметил Попшой.

После того, как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, люди и товары из Приднестровья могут перемещаться только через контролируемую молдавской стороной территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования торговли и давления. Это пошлины на следующие товары в Приднестровье, блокирование финансовых операций, введение в уголовный кодекс санкций за сепаратизм. Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что эти меры позволят "сделать представителей Приднестровья более сговорчивыми".

Вместе с тем переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) заморожены с 2019 года. Тирасполь настаивает на возобновлении встреч. Как констатировала ранее миссия ОБСЕ в Молдавии, пауза в переговорах стала причиной эскалации напряженности между двумя берегами Днестра.

В 2003 году руководство Молдавии и Приднестровья разработало план приднестровского урегулирования, который предусматривал федерализацию Молдавии. Это было сделано при посредничестве Дмитрия Козака, который тогда занимал пост замглавы администрации президента РФ. Однако в последний момент под давлением посольства США третий президент Молдавии Владимир Воронин отказался подписать документ.