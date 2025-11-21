Эксперт Ли: построение нового миропорядка лежит в основе отношений России и КНР

Доцент школы публичной дипломатии Цзилиньского университета отметил, что диалог между Москвой и Пекином стоит выше "сиюминутных геополитических расчетов"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Создание нового мирового порядка лежит в основе отношений и сотрудничества между Россией и Китаем. Такое мнение высказал доцент школы публичной дипломатии Цзилиньского университета Ли Мэнлун в выступлении на круглом столе "Роль Международной премии мира имени Л. Н. Толстого в консолидации международной общественности вокруг идей сохранения мира".

"Его [Л. Н. Толстого] неизменный призыв к миру, острая критика социальной несправедливости и крайний акцент на нравственной саморефлексии - все это составляющие той могучей силы, которая проявила его гуманитарный дух", - сказал он. Эксперт подчеркнул, что "эта сила глубоко созвучна тому, за что выступают Россия и Китай: за демократизацию международных отношений, за построение нового международного порядка".

Ли Мэнлун отметил, что совместные усилия России и Китая смогут "сделать реальностью его [Л. Н. Толстого] идеалы более мирного, справедливого мира", которые впоследствии станут "вкладом в построение единого сообщества судеб всего человечества". По его словам, отношения между Москвой и Пекином стоят выше "сиюминутных геополитических расчетов". Следование этим идеалам "станет настоящим мостом дружбы" между двумя странами, убежден эксперт.

Премия мира имени Л. Н. Толстого была учреждена с целью поощрения лиц и организаций, внесших значительный вклад в укрепление мира, взаимопонимания и сотрудничества между народами на основе принципов ненасилия, гуманизма и межкультурного диалога.