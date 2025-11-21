Москва и Минск обсудили использование гражданских БПЛА
МИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Представители Генпрокуратуры Белоруссии и их коллеги из России на встрече в Минске рассмотрели вопросы совершенствования законодательства в сфере эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба белорусского ведомства.
"Коллеги обсудили национальное законодательство, деятельность субъектов профилактики по пресечению и предупреждению правонарушений при использовании названными аппаратами воздушного пространства, эффективность работы по выявлению и привлечению к ответственности нарушителей закона, а также вопросы подготовки операторов БПЛА и иные предметные темы", - говорится в тексте.
Стороны также высказали общее мнение о том, что надзор за соблюдением законодательства в сфере эксплуатации гражданских БПЛА должен учитывать все актуальные тенденции, носить опережающий характер, быть эффективным и отвечать возникающим новым вызовам и угрозам.