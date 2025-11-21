США положительно оценили переговоры с Азербайджаном о направлении солдат в Газу

Портал Axios ранее сообщал, что США ведут закрытые переговоры с несколькими странами о создании стабилизационных международных сил в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты положительно оценивают переговоры с Азербайджаном и Индонезией о направлении этими странами своих воинских контингентов для формирования международных стабилизационных сил в секторе Газа. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.

"Многим странам было нужно одобрение со стороны ООН, для того чтобы отправить своих солдат для стабилизации в Газе. Были достаточно позитивные переговоры с такими странами, как Азербайджан, Индонезия, с другими государствами", - сказал Уолтц, выступая на Форуме новой экономики, организованном агентством Bloomberg в Сингапуре.

Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что США ведут закрытые переговоры с несколькими странами о создании стабилизационных международных сил в секторе Газа. В их состав могут войти представители Азербайджана, Египта, Индонезии и Турции, а также подразделения палестинской полиции.

17 ноября Совет Безопасности (СБ) ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН, Россия и Китай воздержались. Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя после голосования по резолюции в понедельник заявил, что успех миротворческой инициативы можно будет оценивать по тому, насколько удастся реально "обеспечить устойчивый мир, где Израиль и Палестина будут сосуществовать в мире и безопасности в границах 1967 года, а Иерусалим станет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями СБ и ГА ООН, нормами международного права и заключенными ранее соглашениями".