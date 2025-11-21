Ynet: Нетаньяху назначил ответственных за второй этап плана по Газе

В группу войдут министры обороны Исраэль Кац, иностранных дел Гидеон Саар, юстиции Ярив Левин, финансов Бецалель Смотрич и национальной безопасности Итамар Бен-Гвир

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Menahem Kahana/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о назначении группы министров, которые будут отвечать за реализацию второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает портал Ynet.

По его данным, в состав министерской группы под руководством Нетаньяху войдут министры обороны Исраэль Кац, иностранных дел Гидеон Саар, юстиции Ярив Левин, финансов Бецалель Смотрич и национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Портал сообщает со ссылкой на источник в кабмине, что новая группа приступит к работе "в ближайшие дни".

6 октября 2025 года делегации Израиля и движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.

Как сообщила ранее на брифинге официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян, второй этап мирного плана подразумевает разоружение ХАМАС, демилитаризацию Газы и обеспечение того, чтобы это радикальное палестинское движение больше не играло никакой роли в будущем Газы. Она добавила, что на втором этапе также запланировано создание международных стабилизационных сил для сектора Газа.