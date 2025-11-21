The Times: экс-принц Эндрю проигнорировал вызов в Конгресс по делу Эпштейна

Член Палаты представителей Конгресса Сухас Субраманьям выразил надежду, что приближенные к брату короля Великобритании люди смогут предоставить необходимую информацию

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор проигнорировал вызов в Конгресс для дачи показаний по поводу своих связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила газета The Times.

В публикации говорится, что члены Палаты представителей США от Демократической партии направили Маунтбеттен-Виндзору официальное приглашение дать показания в рамках расследования связей с Эпштейном. Крайний срок ответа истекал 20 ноября, но Эндрю Маунтбеттен-Виндзор не откликнулся на приглашение Конгресса. "Он от нас прячется и, я думаю, будет продолжать пытаться скрываться от тех, кто проводит серьезные расследования по этому делу", - заявил член Палаты представителей Конгресса Сухас Субраманьям. Он выразил надежду, что приближенные к брату короля Великобритании люди смогут предоставить Конгрессу необходимую информацию.

The Times приводит положения из письма, где указывается, что Эндрю поддерживал тесные отношения с Эпштейном с 1999 года, а также посещал резиденции последнего в Нью-Йорке и на частном острове. В газете обратили внимание на электронное письмо 2011 года, где Эндрю написал Эпштейну: "Мы в этом вместе". По их мнению, это подтверждает, что брат короля Великобритании располагает важной информацией о преступлениях Эпштейна и его сообщников.

Отмечается, что Палата представителей не может направить Эндрю повестку, так как тот не является гражданином США. Также Республиканская партия не поддержала шаг демократов, что не дало инициативе оказать влияние на брата британского монарха.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал одобренный Конгрессом законопроект, обязывающий американский Минюст опубликовать материалы по делу Эпштейна.

Обвинения против Эндрю Маунтбеттен-Виндзора

30 октября Букингемский дворец сообщил, что король Карл III начал официальную процедуру по лишению принца Эндрю "права на формальное обращение, титул и почести", а также что Эндрю получил "уведомление о прекращении аренды" резиденции Royal Lodge. По информации телеканала Sky News, отныне брат монарха будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Вещательная корпорация Би-би-си уточняет, что он переедет в королевское поместье Сандрингем в графстве Норфолк, а проживание ему будет оплачивать король из своих средств.

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом. После того, как Джуфре подала против Эндрю иск в США, он пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать £12 млн (около $15 млн).

Эпштейн был повторно задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.