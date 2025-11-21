Лукашенко поручил Высшей аттестационной комиссии не снижать требований к диссертациям

Президент Белоруссии отметил, что многие ученые хотят "быть остепененными"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал Высшей аттестационной комиссии (ВАК) республики не снижать требований к исследовательским работам на соискание ученых степеней. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Ни в коем случае не снижать требований, пока ты работаешь в ВАК руководителем, - сказал глава государства, обращаясь к председателю комиссии Александру Гучку. - Не надо принижать роль ученых. Не думайте, что мы ослабим здесь жим. Мы этим самым поддерживаем настоящих ученых".

Лукашенко отметил, что многие ученые хотят "быть остепененными". "А я хочу, чтобы он не только был остепененным, имел степень, а был настоящим ученым", - подчеркнул президент. Белорусский лидер подчеркнул, что "пусть будет меньше докторов наук, но важен результат". "За ним должна стоять школа", - уверен президент.

Аналогично глава государства порекомендовал преподавателям не читать лекции по "желтым конспектам". По его словам, важно следовать современным тенденциям и не отставать от практики, а не ориентироваться лишь на факт наличия ученой степени.

Лукашенко ранее поручил до 1 января будущего года внести на его рассмотрение согласованные предложения по развитию сферы науки. В октябре президент призвал удерживать перспективные кадры в Белоруссии, создавая для этого необходимые условия. Он подчеркнул, что в будущем будут процветать только те страны, которые могут создавать новые технологии и эффективно их использовать.