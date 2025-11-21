NBC: участника группы Fugees приговорили к 14 годам тюрьмы за пожертвование

Музыканта осудили за незаконное финансирование кампании бывшего президента США Барака Обамы

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Американский рэпер Pras (настоящее имя - Праказрел Самюэль Мишель) из хип-хоп-группы The Fugees приговорен к 14 годам заключения за незаконное финансирование кампании бывшего президента США Барака Обамы. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По его данным, музыкант получил более $120 млн от малайзийского предпринимателя Джо Лоу, который объявлен в международный розыск в связи с кражей миллиардных сумм из государственного фонда 1Malaysia Development Bhd (1MDB). По версии следствия, рэпер часть из полученных денег направил на финансирование предвыборной кампании Обамы в 2012 году через подставных доноров. Он также пытался помешать проведению расследования в отношении Лоу, оказывая давление на двух свидетелей и давая ложные показания в суде.

Сам исполнитель отказался давать показания в суде. Он был признан виновным, среди прочего, в деятельности в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства. Его адвокат сообщил, что решение будет обжаловано.

Фонд 1MDB, созданный для финансирования проектов развития в Малайзии, оказался в центре скандала после того, как из него были выведены несколько миллиардов долларов в период с 2009 по 2014 год. Скандал привел к началу многочисленных правительственных расследований и отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака в 2018 году, которого суд в 2020 году признал виновным в злоупотреблениях и отмывании похищенных денег. В США был осужден к лишению свободы бывший топ-менеджер банка Goldman Sachs Роджер Нга за участие в коррупционной схеме по выводу миллиардов долларов из фонда 1MDB.

The Fugees - американская хип-хоп-группа, основанная в 1989 году. За свой второй альбом The Score коллектив получил премию Grammy в 1997 году в номинации "Лучший рэп-альбом". В том же году она получила Grammy в номинации "Лучшее исполнение дуэтом или группой в стиле ритм-н-блюз" за песню Killing Me Softly With His Song.