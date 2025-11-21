В САП подтвердили увольнение Синюка, который мог сообщить Миндичу об обысках

Заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры покинул свой пост 14 ноября по собственному желанию, поскольку руководитель САП не может самостоятельно принимать решение об увольнении своих замов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Андрей Синюк, которого СМИ называют виновным в бегстве из страны фигуранта коррупционного скандала Тимура Миндича, действительно больше не работает в ведомстве. Об этом сообщается в Telegram-канале САП.

Из текста следует, что Синюк покинул свой пост 14 ноября 2025 года по собственному желанию, поскольку руководитель САП не может самостоятельно принимать решение об увольнении своих заместителей - это полномочия генерального прокурора.

Ранее украинская радиостанция Radio NV сообщала, что Синюка уволили из-за подозрений в системной передаче данных фигурантам коррупционных расследований, в том числе по скандальному делу Миндича.

В САП добавили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает досудебное расследование по факту вероятной утечки информации. В то же время внутри самой прокуратуры идет служебное расследование, начатое руководителем ведомства.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на пленках под псевдонимом Али-Баба.