В САП подтвердили увольнение Синюка, который мог сообщить Миндичу об обысках
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Андрей Синюк, которого СМИ называют виновным в бегстве из страны фигуранта коррупционного скандала Тимура Миндича, действительно больше не работает в ведомстве. Об этом сообщается в Telegram-канале САП.
Из текста следует, что Синюк покинул свой пост 14 ноября 2025 года по собственному желанию, поскольку руководитель САП не может самостоятельно принимать решение об увольнении своих заместителей - это полномочия генерального прокурора.
Ранее украинская радиостанция Radio NV сообщала, что Синюка уволили из-за подозрений в системной передаче данных фигурантам коррупционных расследований, в том числе по скандальному делу Миндича.
В САП добавили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает досудебное расследование по факту вероятной утечки информации. В то же время внутри самой прокуратуры идет служебное расследование, начатое руководителем ведомства.
10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.
11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на пленках под псевдонимом Али-Баба.