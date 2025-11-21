Комиссия Турции по разоружению РПК впервые встретится с лидером группировки

АНКАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Комиссия турецкого парламента, занимающаяся вопросами разоружения Рабочей партии Курдистана (РПК) и урегулирования курдской проблемы, приняла решение впервые отправить своих представителей на встречу с осужденным лидером запрещенной РПК Абдуллахом Оджаланом. Соответствующее решение принято по итогам закрытого заседания комиссии под председательством спикера парламента Нумана Куртулмуша, сообщил телеканал NTV.

В состав делегации войдут депутаты от правящей Партии справедливости и развития, ее союзницы - Партии националистического движения, прокурдской партии DEM. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия отказалась направить своих представителей на встречу с Оджаланом.

Решение принято большинством голосов, дата встречи пока неизвестна. Местные СМИ не исключают, что она может состояться в конце этой недели.

Ранее сообщалось о планах представителей спецкомиссии по разоружению РПК посетить Оджалана на острове Имралы в Мраморном море, где он отбывает пожизненный срок за террористическую деятельность, чтобы заслушать его в рамках подготовки соответствующего доклада и дорожной карты урегулирования курдской проблемы.

Комиссия по разоружению РПК и урегулированию курдской проблемы, в которую вошли 48 депутатов от представленных в парламенте Турции партий, была создана в начале августа и получила название "Комиссия национальной солидарности, братства и демократии". По итогам работы комиссия приступит к подготовке законопроектов с изменениями в Уголовный кодекс Турции, законы об исполнении наказаний и противодействии терроризму.

Лидер РПК Оджалан в феврале призвал все связанные с организацией формирования сложить оружие и положить конец конфликту с Анкарой. В мае РПК провела съезд, на котором приняла решение о самороспуске и прекращении почти 50-летнего противостояния с властями республики. Первая группа боевиков РПК сдала оружие 11 июля в районе Сулеймания в Иракском Курдистане. Турецкие власти рассчитывают, что процесс разоружения РПК завершится до конца года.