В Раде подтвердили угрозу США прекратить поставки оружия

Вашингтон также прекратит обмен разведданными, если Киев не подпишет американский план по урегулированию конфликта до 27 ноября, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. США действительно пригрозили Украине, что поставки вооружений и обмен разведывательной информацией будут прекращены, если Киев не подпишет американский план по урегулированию конфликта до 27 ноября. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

"Могу подтвердить, что это (угроза США - прим. ТАСС) действительно правда", - написал он.

Ранее об американском ультиматуме Украине сообщило агентство Reuters.

В четверг американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом на встрече в Киеве передала Владимиру Зеленскому план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times (FT), мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. Со ссылкой на украинских чиновников FT информировала, что Белый дом работает в "агрессивном режиме" с целью завершения конфликта на Украине до конца года.

При этом украинское издание Kyiv Post отметило, что реакция Киева на план в частных беседах была "яростной".