В Раде подтвердили угрозу США прекратить поставки оружия
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. США действительно пригрозили Украине, что поставки вооружений и обмен разведывательной информацией будут прекращены, если Киев не подпишет американский план по урегулированию конфликта до 27 ноября. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.
"Могу подтвердить, что это (угроза США - прим. ТАСС) действительно правда", - написал он.
Ранее об американском ультиматуме Украине сообщило агентство Reuters.
В четверг американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом на встрече в Киеве передала Владимиру Зеленскому план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times (FT), мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. Со ссылкой на украинских чиновников FT информировала, что Белый дом работает в "агрессивном режиме" с целью завершения конфликта на Украине до конца года.
При этом украинское издание Kyiv Post отметило, что реакция Киева на план в частных беседах была "яростной".