Axios: Зеленский обсудит с Вэнсом план США по Украине

Обсуждение пройдет 21 ноября, сообщил корреспондент портала Барак Равид

Владимир Зеленский © Brendan Smialowski/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудят американский план по урегулированию конфликта на Украине 21 ноября. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

"Ожидается, что <...>Зеленский поговорит с вице-президентом Вэнсом в пятницу и обсудит предложенный США мирный план, сообщают два осведомленных источника", - написал Равид в X.