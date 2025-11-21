Axios: Зеленский обсудит с Вэнсом план США по Украине
Редакция сайта ТАСС
14:13
обновлено 14:39
ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудят американский план по урегулированию конфликта на Украине 21 ноября. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.
"Ожидается, что <...>Зеленский поговорит с вице-президентом Вэнсом в пятницу и обсудит предложенный США мирный план, сообщают два осведомленных источника", - написал Равид в X.