В Киеве заявили, что минимум пять депутатов Рады фигурируют в деле Миндича

В частности, речь идет о депутатах из правящей партии "Слуга народа"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пять депутатов Верховной рады упоминаются в скандальных аудиозаписях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сделанных в квартире бизнесмена и руководителя коррупционной группы Тимура Миндича. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

"Пятеро народных депутатов упоминаются на пленках НАБУ по делу Миндича. Как минимум пятеро", - говорится в Telegram-канале центра. В частности, речь идет о депутатах из правящей партии "Слуга народа" Сергее Нагорняке, Юрии Киселе, Александре Сове, а также о парламентариях Григории Мамке из депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" и Анне Скороход из партии "За будущее".

В центре уточняют, что на записях фигурант коррупционного дела, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк говорит, что хочет через Скороход или Нагорняка направить нужный ему депутатский запрос. Сам Миндич на записях также заявляет, что депутаты Кисель и Сова "входят в какую-то команду".

По данным центра, в записях из квартиры Миндича также говорится о том, что участники коррупционной группы "имели влияние на членов Временной следственной комиссии Рады по вопросам энергетики". Однако их имена пока не обнародуются.