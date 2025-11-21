В Польше приняли законопроект по расширению полномочий ВС на Балтике

Теперь ВС республики разрешается задействовать без получения на то международного мандата для обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, находящихся за пределами госграницы в исключительной экономической зоне в Балтийском море

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сейм (нижняя палата польского парламента) принял законопроект, разрешающий польской армии и флоту действовать за пределами госграницы на Балтике в исключительной экономической зоне страны.

Согласно данным на сайте Сейма, за законопроект проголосовали 263 депутата, против - 2, воздержались 172 парламентария.

Как говорится в тексте законопроекта, теперь ВС республики, в том числе ВМС, разрешается задействовать без получения на то международного мандата для обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, находящихся за пределами госграницы в исключительной экономической зоне Польши в Балтийском море.

О необходимости решений для контроля судоходства за пределами территориальных вод впервые заявил польский премьер Дональд Туск в январе 2025 года при запуске операции НАТО по патрулированию Балтийского моря Baltic Sentry.