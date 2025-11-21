Депутат Рады Гончаренко: Зеленский фактически отказался от мирного плана США

Владимир Зеленский будет пытаться его изменить, считает политик

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский в своем обращении фактически отказался от мирного плана из 28 пунктов, предложенного США. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

"Зеленский в своем обращении на 10 минут сказал пару важных вещей. По факту он не соглашается с мирным планом и будет пытаться его изменить. На следующей неделе на нас будут давить информационно - я так понимаю, что будут новые пленки НАБУ?" - написал он.

Ранее Зеленский после телефонного разговора с лидерами Великобритании, Германии и Франции в обращении к жителям Украина сообщил, что будет предлагать альтернативу мирному плану от США из 28 пунктов.