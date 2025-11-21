РБК-Украина: Зеленский провел телефонный разговор с Вэнсом

Детали разговора пока неизвестны

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Телефонный разговор Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом по мирному плану уже состоялся и завершился около получаса назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в администрации Зеленского.

Детали пока неизвестны. Также неизвестно, было ли записано обращение Зеленского, в котором он фактически отказался от американского плана, до или после разговора с Вэнсом.