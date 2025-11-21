Депутат Рады Железняк направил на сайт Зеленского петицию об увольнении Ермака

Парламентарий отметил, что петиция может быть зарегистрирована в течение двух рабочих дней

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк подал на регистрацию на сайте Владимира Зеленского петицию об увольнении главы его офиса Андрея Ермака, вероятного фигуранта крупного коррупционного дела на Украине.

"На день рождения Андрея Борисовича мы решили подарить то, о чем он давно мечтал - чтобы за него впервые проголосовали украинцы. Поэтому подал от себя сегодня на регистрацию петицию на сайте офиса Зеленского об увольнении Ермака А. Б. с должности главы офиса Зеленского", - написал Железняк в Telegram-канале.

Железняк отметил, что петиция может быть зарегистрирована в течение двух рабочих дней. "Интересно, зарегистрируют ли?" - добавил депутат.

Ранее ряд украинских депутатов потребовали отставки Ермака на фоне появившейся информации о его возможном участии в коррупционном деле бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича. Накануне Зеленский провел встречу с депутатами правящей партии "Слуга народа" и заявил, что отказывается отправить Ермака в отставку.

При этом депутат Рады Анна Скороход назвала отставку Ермака принципиальным вопросом. По ее словам, если его не уволят, могут быть опубликованы новые пленки о коррупции в верхушке украинской власти, которые вызовут еще больший скандал. А депутат Марьяна Безуглая заявила, что, если Зеленский не отправит Ермака в отставку, это "станет началом конца".

Дело Миндича и кризис власти

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать коалицию в парламенте с участием оппозиции. Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", где ряд депутатов также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.