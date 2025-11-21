В Раде заявили, что офис Зеленского хотел обвинить Арахамию в госизмене

Политик является главой фракции правящей партии "Слуга народа"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Офис Владимира Зеленского рассматривал возможность арестовать по обвинению в госизмене главу фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамию, который, по информации части депутатов, возглавил парламентариев, выступивших с требованием отставки главы офиса Андрея Ермака. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

"Могу еще раз подтвердить: вчера в офисе Зеленского рассматривали возможность ареста Арахамии и обвинения его в государственной измене", - написал Гончаренко.

Накануне Зеленский провел встречу с депутатами правящей партии, после чего Гончаренко написал, что его офис рассматривает варианты "подавления внутренней оппозиции", в частности отстранения Арахамии от руководства фракцией. По информации депутата Ярослава Железняка, депутаты не поддержали идею уволить Арахамию.

У "Слуги народа" большинство голосов в Верховной раде, что позволяет Зеленскому проводить через парламент все необходимые ему решения. Однако на фоне коррупционного скандала вокруг дела Миндича часть депутатов от "Слуг" выступили с требованием уволить Ермака, имя которого также упоминалось в материалах дела.

Коррупционный скандал

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Позже появилась информация, что Ермак мог фигурировать в материалах следствия и среди участников коррупционной схемы имел псевдоним Али-Баба.

Однако, по информации украинских СМИ, это лишь часть схемы и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках. В связи с расследованием уже называлось имя бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

19 ноября Верховная рада отправила в отставку двух засветившихся в коррупционном скандале министров - глав Минюста и Минэнерго Германа Галущено и Светлану Гринчук. После этого парламент на неопределенное время "перешел в режим консультаций".