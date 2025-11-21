Госдеп аннулировал визу бывшей главе МИД ЮАР Пандор

Причины, приведшие к прекращению действия визы, не были официально объявлены, отмечает радиостанция EWN

Редакция сайта ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти США аннулировали въездную визу бывшему министру иностранных дел и сотрудничества ЮАР (2019 - 2024) Наледи Пандор. Об этом сообщила радиостанция EWN.

Причины, приведшие к прекращению действия визы, не были официально объявлены, отмечает она. Пандор сказала, что уведомление пришло ей по электронной почте от консульства США.

После ухода с поста главы МИД ЮАР весной 2024 года Пандор заняла пост руководителя Фонда Нельсона Манделы. Она постоянно выступает с лекциями, а также в мировых СМИ с позиций защиты интересов Африки в современном мире.