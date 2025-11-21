Гутерриш: ООН не получала от США мирного плана по Украине

Пока все говорят лишь о статьях в прессе, указал генеральный секретарь ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © AP Photo/ Sergei Grits

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что он не посвящен в инициированный Соединенными Штатами план урегулирования кризиса на Украине.

"Мы не знаем, в чем состоит мирный план по Украине, - сказал он на пресс-конференции в Йоханнесбурге в преддверии открывающегося в субботу саммита стран Группы двадцати (G20). - Я знаю из прессы, что Россия еще не получила никакого мирного плана. Пока мы говорим лишь о статьях в прессе. Еще ничего не было представлено формально ни Соединенными Штатами, ни какой-либо другой стороной. Для ООН критерии любого мирного плана определяются Уставом ООН и международным законом, а также резолюциями Совета Безопасности". Среди этих критериев Гутерриш назвал уважение территориальной целостности.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия знает о наличии возможных модификаций мирного плана со стороны США, но официально Москва ничего не получала от Вашингтона.