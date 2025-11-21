Италия и ФРГ считают необходимым поддерживать усилия США по Украине

Стороны провели обмен мнениями по американскому мирному предложению

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер ФРГ Фридрих Мерц считают важным поддержку текущих переговорных усилий по урегулированию на Украине. В ходе состоявшегося телефонного разговора они провели обмен мнениями по американскому мирному предложению и подтвердили необходимость достижения справедливого и прочного мира в интересах всей Европы, говорится в сообщении пресс-службы главы итальянского правительства.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

В сообщении отмечается, что приветствовалось "упоминание о прочных гарантиях безопасности, являющихся неотъемлемой частью более широких рамок европейской и трансатлантической стабильности в соответствии с давними предложениями Италии". Мелони продолжит обсуждение элементов плана с другими лидерами, заинтересованными в урегулировании кризиса, в том числе в рамках саммита Группы двадцати.