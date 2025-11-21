Глава МИД Эстонии: страны Балтии не планируют создавать собственные ВВС

Союзники по НАТО обеспечивают безопасность их воздушного пространства, отметил Маргус Цахкна

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страны Балтии не собираются создавать собственные военно-воздушные силы (ВВС), поскольку это дорого и к тому же союзники по НАТО обеспечивают безопасность их воздушного пространства.

"Нет. У нас после саммита НАТО в Вильнюсе имеются очень ясные и основательные планы обороны", - сказал он в интервью германской газете Handelsblatt, отвечая на вопрос, не пришло ли время для стран Балтии изменить ситуацию и создать ВВС.

"Создавать собственные военно-воздушные силы было бы крайне дорого, да и не нужно, так как миссии НАТО по наблюдению за воздушным пространством и его защите покрывают эту область", - указал Цахкна.

"Мы целенаправленно инвестируем наши деньги в другие технологии", - добавил он.

Комментируя новый мирный план США по Украине, эстонский министр заявил, что "справедливого и долгосрочного мира невозможно достигнуть без Украины и Европы".