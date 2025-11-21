МИД Сербии опроверг утверждения об участии Вучича в "человеческих сафари"

Это еще один пример скоординированного распространения дезинформации, направленной на подрыв репутации Республики Сербия и ее высших институтов, говорится в заявлении

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © Михаил Метцель/ ТАСС

БЕЛГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сербии опровергло информацию об участии президента страны Александра Вучича в "человеческих сафари" в осажденном Сараево.

"Министерство безоговорочно отвергает подобные измышления, оценивая их как еще один пример скоординированного распространения дезинформации, направленной на подрыв репутации Республики Сербия и ее высших институтов", - сообщается в коммюнике.

10 ноября итальянская газета La Repubblica сообщила, что прокуратура Милана начала расследование дела о "человеческом сафари" на территории города Сараево, осажденного во время событий в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах. Предполагается, что богатые туристы якобы могли за отдельную сумму оплатить пребывание в окрестностях города и снайперский отстрел гражданского населения.

По информации британской газеты The Guardian, хорватский журналист Домагой Маргетич подал в прокуратуру Милана жалобу на президента Республики Сербии с утверждением о том, что последний якобы принимал участие в "человеческих сафари" в Сараево.