Литва выразила Белоруссии протест против дискриминации литовских грузоперевозчиков

Соответствующую ноту вручили вызванному в министерство представителю посольства Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Вильнюс выразил Минску протест против дискриминационных, по оценке Литвы, действий в отношении грузоперевозчиков балтийской республики. Как сообщил литовский МИД, соответствующая нота вручена вызванному в министерство представителю посольства Белоруссии.

"МИД в жесткой форме потребовал, чтобы Белоруссия незамедлительно прекратила дискриминационные действия, и предупредил, что в противном случае Литва оставляет за собой право на ответные шаги, на требование компенсации за понесенный ущерб и на другие ответные меры как на национальном уровне, так и на уровне Евросоюза", - говорится в сообщении.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков. В четверг Литва открыла границу, но грузовики пока остаются на месте.