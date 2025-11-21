Польские авиавласти призвали прибывающие в ЕС самолеты не летать над Белоруссией

В авиадиспетчерской службе Варшавы не пояснили причину рекомендации

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Авиационные власти Польши рекомендовали всем перевозчикам, чьи самолеты следуют на территорию Европейского союза, избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерской службе Варшавы, отвечающей за трафик над страной.

"Иностранным авиаперевозчикам, прибывающим в Европейский союз, рекомендуется избегать воздушную зону, находящуюся под диспетчерским управлением Минска", - сказал собеседник агентства. Аналогичную рекомендацию авиационные власти страны дали и всем перевозчикам, зарегистрированным непосредственно в Польше. "Польским авиаперевозчикам и командирам экипажей, имеющим выданную Польшей лицензию, вне зависимости от того, являются они перевозчиками по договору или перевозчиками де-факто, рекомендуется избегать полетов в воздушном пространстве под управлением Минска", - подчеркнули в диспетчерской службе.

Собеседник агентства не пояснил причину такой рекомендации, однако заметил, что она доведена до сведения всех перевозчиков и пользователей воздушного пространства страны и действует до 14 февраля 2026 года.