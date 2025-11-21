FT: "репарационный кредит" для Украины оказался под вопросом из-за плана США

Два неназванных европейских чиновника заявили изданию, что вопрос замороженных активов стал "одним из наиболее тревожных" для стран Европы

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Выделение европейскими странами так называемого репарационного кредита Украине за счет замороженных российских активов оказалось под вопросом из-за плана администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Согласно изданию, план Трампа предполагает, что российские активы на сумму $100 млрд будут инвестированы в проекты по восстановлению Украины, а сами США будут получать 50% прибыли от них. При этом европейские страны выделят еще $100 млрд на восстановление Украины. Остальные замороженные средства пойдут на совместные американо-российские проекты.

FT выразила мнение, что таким образом США "будут получать прибыль за счет Европы и Украины". Два неназванных европейских чиновника заявили изданию, что вопрос замороженных активов стал "одним из наиболее тревожных" для стран Европы, где хранится большая часть этих средств. Один из них охарактеризовал американское предложение как "намеренную провокацию".

Источники газеты заявили, что для европейских государств отказ от "российских денег, находящихся в их юрисдикциях, в пользу США и России" считается немыслимым. Однако они могут изменить свое мнение под давлением США, подчеркнула FT.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя альтернативными вариантами финансирования Украины, основанными на займах. По сообщениям западных СМИ, в документе отмечается, что Киев испытывает значительный недостаток финансирования на 2026-2027 годы. ЕК предлагает три варианта решения этой проблемы: экспроприация активов под видом так называемого репарационного кредита "с использованием блокированных активов России", гранты от стран ЕС и "общий заем, привлеченный на уровне ЕС". Фон дер Ляйен хочет, чтобы решение было принято на саммите ЕС 18-19 декабря.