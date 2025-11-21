Кишинев заменит посла в Москве

Решение связано с истечением срока полномочий дипломата

КИШИНЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Молдавия готовится заменить посла в России Лилиана Дария в связи с истечением срока его полномочий. Об этом заявил глава МИД республики Михай Попшой в эфире телеканала TV8.

"Лилиан Дарий будет отозван в связи с истечением срока его полномочий. Процедура не будет проведена немедленно, но он обязательно будет заменен, поскольку срок полномочий дипломата истекает в ближайшее время", - сказал Попшой. При этом он отметил, что существует вероятность того, что с аккредитацией нового посла в Москве будут проблемы, так как администрация президента Молдавии Майи Санду уже более года затягивает вручение верительных грамот послу РФ в Кишиневе Олегу Озерову.

"Такая вероятность существует, но мы будем стремиться обеспечить преемственность дипломатической миссии", - уточнил министр. По его словам, "кандидатура нового посла в Москве пока не определена". Дарий возглавляет посольство Молдавии в России с января 2022 года, после того как был отозван с должности посла в Бельгии.

Отношения между Россией и Молдавией охладели в 2021 году после прихода к власти в республике Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые взяли курс на интеграцию в ЕС и разрыв отношений с Москвой. В 2022 году они значительно ухудшились, в 2023 году Молдавия потребовала выслать из страны несколько десятков сотрудников посольства РФ. Со стороны России последовали ответные меры. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию связей с РФ. Российская сторона добавила, что она настроена на дружеские отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует Молдавию в антироссийских целях.