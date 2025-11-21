Ливан готов к переговорам по обеспечению безопасности своих границ

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Ливан заинтересован в прекращении израильских нападений на его территорию и вступит в переговоры для выработки формулы урегулирования, которая приведет к миру и стабильности. Об этом заявил президент Ливана Джозеф Аун в телеобращении по случаю 82-й годовщины независимости республики, отмечаемой в субботу, 22 ноября.

"Я подтверждаю, что мы готовы к переговорам под эгидой ООН или США с целью прихода к соглашению о постоянном прекращении боевых действий, что позволит обеспечить безопасность наших границ", - подчеркнул политик.

Как указал глава республики, ливанская армия "способна обеспечить стабильность в пограничных районах и взять под контроль оккупированные Израилем пять стратегических высот на юге страны".

Аун также отметил, что "Ливан вместе с другими арабскими странами готов участвовать в мирном процессе по урегулированию палестинской проблемы".