Politico: план Трампа по Украине грозит ЕК сорвать экспроприацию активов России

По информации газеты, Брюссель возмущен тем, что предложения США могут лишить Киева внешнего финансирования на 2026-2027 годы

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Предложения США по Украине грозят сорвать экспроприацию активов России в ЕС, а значит и лишить Киев внешнего финансирования на 2026-2027 годы, что вызывает возмущение Брюсселя. Об этом пишет европейское издание Politico в статье под заголовком "Уиткоффу нужен психиатр".

"[Президент США] Дональд Трамп вставляет палки в колеса одного из самых сложных переговорных процессов, происходящих в Европе. Потенциально он срывает усилия по финансированию Украины, чтобы она могла продолжать борьбу против России", - пишет Politico.

Газета отмечает, что входящий, по ее информации, в план США пункт об инвестировании €100 млрд из замороженных активов в фонд восстановления Украины, 50% прибыли от которого уйдут в США, вызывает недоумение и страх у европейских чиновников. Politico напоминает, что лидеры ЕС уже несколько месяцев пытаются договориться об экспроприации российских активов под видом так называемого репарационного кредита объемом €140 млрд. Решение по этому вопросу они хотят принять на саммите 18-19 декабря. Потребности во внешнем финансировании Киева на 2026-2027 годы Еврокомиссия оценивает в €135,7 млрд.

"Это скандал", - приводит Politico слова анонимного французского экс-чиновника. "[Спецпосланнику президента США Стивену] Уиткоффу нужен психиатр", - заявил изданию другой неназванный европейский чиновник. Все источники Politico сходятся во мнении, что требование США о разблокировке российских активов и передаче значительной их части в фонд восстановления Украины "будет всеми отвергнуто".

Попытки экспроприировать замороженные в Европе суверенные активы России пока продолжает блокировать Бельгия, в юрисдикции которой заблокирована основная часть суверенных активов РФ - порядка €200 млрд. Правительство Бельгии опасается ответных действий России, а также не хочет терять порядка €1 млрд в год, которые Бельгия получает в виде налога на доходы от реинвестирования замороженных активов РФ.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от того, под прикрытием какой схемы произойдет экспроприация активов России, это будет воровством. Ответные действия России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки", предупредил посол.