Telegraph сообщила о неуплате налогов министром обороны Великобритании

Джон Хили объяснил неуплату налога "административной ошибкой" муниципального совета Вестминстера

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Джон Хили не уплатил налог на второй дом на сумму почти в £1,5 тыс. ($2 тыс.). Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Сам глава военного ведомства объяснил неуплату налога "административной ошибкой" муниципального совета Вестминстера. После введения в апреле надбавки к муниципальному налогу на второе жилье Хили ежегодно должен выплачивать около £2,9 тыс. ($3,8 тыс.) за свою рабочую квартиру, однако по факту он заплатил в два раза меньше. Представители министра указали, что после расследования издания он доплатил недостающую сумму.

Основной дом Хили, где он живет вместе с женой, находится в его избирательном округе Роумарш-энд-Конисбро в графстве Южный Йоркшир в центральной части Англии. Он начал снимать квартиру в Вестминстере с ноября прошлого года. Представители министра подчеркнули, что расходы на ее аренду покрываются за счет средств парламента, в связи с чем он, вероятно, запросит выделение ему дополнительных денег из-за большего размера налога на второе жилье. Как отметила газета, британские парламентарии, в том числе члены правительства, которые выбираются из числа законодателей, имеют право на получение второго жилья в столице или своем избирательном округе и покрытие муниципального налога и расходов на коммунальные услуги.

"Совет Вестминстера допустил административную ошибку, не классифицировав жилье как второе для уплаты муниципального налога, что привело к выдаче неверного уведомления о налоге на недвижимость. Совет признал свою вину и принес извинения за ошибку", - сказал представитель Хили. Его позиция была подтверждена заявлением совета Вестминстера.

Потеря доверия

В то же время представители оппозиционных партий раскритиковали министра за то, что он не уведомил муниципальный совет о допущенной ошибке, когда впервые ознакомился с присланным ему счетом. "Если мы не можем доверить высокопоставленным министрам следить за их собственными налоговыми делами, как мы можем доверить им управлять страной?", - возмутился председатель Консервативной партии Кевин Холлинрейк.

"Как член совета Вестминстера я вижу, как жителей преследуют за [неуплату] незначительных сумм. Тем не менее, член правительства не доплатил тысячи [фунтов] и исправил это только после звонков журналистов. Это одна и та же старая история. Люди во власти не живут по тем правилам, которые они накладывают на всех остальных", - заявила представитель правопопулистской партии Reform UK Лайла Каннингем.

5 сентября заместитель премьер-министра Великобритании и лидера правящей Лейбористской партии Анджела Рэйнер подала в отставку в свете скандала с неуплатой гербового сбора при покупке квартиры на юге Англии. Она занимала должность замглавы лейбористов с 2020 года, а в правительстве работала после победы партии на выборах в июле 2024 года.