Трамп назвал альтернативу плану США для Киева
Редакция сайта ТАСС
21:31
ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что для Киева альтернатива американскому плану по урегулированию кризиса - продолжение боевых действий. Такую позицию он изложил во время общения с журналистами в Белом доме.
Читайте также
Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США
В ответ на просьбу прокомментировать позицию Киева по американскому плану Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому "придется полюбить" его. "Если он ему не понравится, то им, видимо, придется продолжать боевые действия", - подчеркнул он.