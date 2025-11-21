Трамп назвал альтернативу плану США для Киева

По мнению американского лидера, это продолжение боев

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что для Киева альтернатива американскому плану по урегулированию кризиса - продолжение боевых действий. Такую позицию он изложил во время общения с журналистами в Белом доме.

В ответ на просьбу прокомментировать позицию Киева по американскому плану Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому "придется полюбить" его. "Если он ему не понравится, то им, видимо, придется продолжать боевые действия", - подчеркнул он.