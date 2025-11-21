Guardian: группа генералов США может посетить Москву на следующей неделе

По данным газеты, они прилетят для обсуждения мирного плана по Украине

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Группа американских генералов, вероятно, прилетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения мирного плана США по Украине. С таким утверждением выступила британская газета The Guardian со ссылкой на источники в Соединенных Штатах.

20 ноября американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом на встрече в Киеве передала Владимиру Зеленскому план президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом ранее отметил, что Россия готова к переговорам и мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу урегулирования на Украине. Однако российскую сторону также устраивает, что динамика на фронтах при отказе Киева от урегулирования ведет к достижению целей СВО военным путем.