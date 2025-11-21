Мадуро призвал студентов Венесуэлы и США выступить против войны

Президент республики подчеркнул необходимость предотвратить конфликт в Латинской Америке и Карибском бассейне

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал студенческие движения Боливарианский Республики и США объединиться и выступить против войны в Латинской Америке и Карибском бассейне.

"Я поручаю венесуэльским студенческим бригадам, выступающим за мир, связаться со студенческим движением и студентами Соединенных Штатов и сказать им - остановите войну, нет войне, Венесуэла хочет мира", - заявил Мадуро в выступлении перед студентами у президентского дворца Мирафлорес. Трансляцию вел телеканал Venezolana de Televisión.

Президент предложил "объединить студенческое движение американских университетов с венесуэльским студенческим движением и единым голосом сказать: Нет войне, да миру!". Этот лозунг Мадуро провозгласил на английском языке. Президент подчеркнул необходимость предотвратить войну в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Венесуэльский лидер поручил студенческим бригадам создать сеть общения со студентами США и всего мира. Он подчеркнул также, что республика занимает первое место в Латинской Америке и Карибском бассейне по показателям числа студентов на душу населения. 21 ноября в Венесуэле отмечали День студента.

Призыв Мадуро к миру вызван нагнетанием напряженности со стороны Вашингтона, который обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС страны в регионе потопили не менее 20 лодок, в результате чего погибли 76 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.