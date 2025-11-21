Spectator: дело Миндича может привести к краху киевского режима

Колумнист журнала Оуэн Мэттьюс также отметил, что коррупционный скандал способен спровоцировать гражданскую войну на Украине

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Записи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу против предпринимателя Тимура Миндича могут стать причиной краха киевского режима, считает колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс.

"Поражение, политический крах и гражданская война - вот опасности, с которыми сталкивается Владимир Зеленский на пути к самой тяжелой и, вероятно, последней зиме войны", - написал журналист.

По мнению Мэттьюса, положение правительства Зеленского, оказавшегося в центре коррупционного скандала, ухудшает ситуация на фронте: войска РФ продолжают продвижение в Донбассе и Новороссии, число случаев дезертирства среди украинских военных выросло в четыре раза с прошлого года, а ЕС не состоянии полноценно обеспечивать Киев после финансовых ограничений США на поддержку Украины.

Мэттьюс считает, что позициям Зеленского угрожают украинские националисты из "Правого сектора" (признан экстремистским, деятельность на территории РФ запрещена) и "Азова" (признан экстремистским, деятельность на территории РФ запрещена), которые стали активно призывать к наказанию коррупционеров после обнародования дела Миндича. "Это пугающе похоже на оправдание военного переворота", - написал обозреватель.