Стармер: лидеры стран Европы обсудят план Трампа по Украине на полях G20

Планируется изучить возможности "усиления плана" для "обеспечения полного прекращения огня", сообщил британский премьер

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "друзья и партнеры" Украины встретятся на полях саммита Группы двадцати (G20) в ЮАР для обсуждения плана администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, стороны намерены изучить возможности "усиления плана" для "обеспечения полного прекращения огня". Стармер добавил, что "продолжит тесно координировать свои усилия с Вашингтоном и Киевом".

Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге.

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Владимиру Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. Агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.

Как заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, план США может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. "Но предметно с нами этот текст не обсуждается, - сказал президент. - И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против". Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. При этом, как подчеркнул президент, Россия готова к переговорам, но ее устраивает и то, что динамика на фронтах при отказе Киева от урегулирования ведет к достижению целей СВО военным путем.