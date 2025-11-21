Законодатель Тайтус: Конгрессу трудно помешать возобновлению ядерных испытаний

Конгрессвумен также заявила, что республиканцы "исполняют любые прихоти президента США Дональда Трампа"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Возможности Конгресса воспрепятствовать возобновлению Вашингтоном ядерных испытаний крайне ограничены. Такую позицию изложила член Палаты представителей Конгресса Дина Тайтус (демократ от штата Невада) на онлайн-семинаре, организованном американской Ассоциацией по контролю над вооружениями.

Читайте также

Гонка вооружений и усилия по запрещению. История ядерных испытаний

"В обычных обстоятельствах у нас были бы некоторые возможности, но во внешней политике Конгресс играет второстепенную роль, поскольку исполнительная ветвь власти способна контролировать информацию и имеет доступ к секретным данным. Что бы мы могли сделать сейчас - это возобновить усилия [в контексте] ДВЗЯИ [Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний]. Но это очень сложно, даже в лучшие времена [для этого потребовалась бы поддержка] двух третьих частей Сената, и сейчас мне это не представляется возможным", - заявила она.

По словам законодателя, Конгресс также мог бы попытаться добиться сохранения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). "Но я не уверена, что это возможно", - подчеркнула она. "Большой вопрос заключается в финансировании. Если бы мы могли прекратить финансирование, то получили бы возможность препятствовать возобновлению испытаний", - пояснила Тайтус.

При этом она подчеркнула, что представителям Демократической партии сейчас крайне трудно добиться реализации подобных замыслов, поскольку они находятся в меньшинстве в обеих палатах Конгресса. "Республиканцы же просто исполняют любые прихоти президента [США Дональда Трампа]", - заявила она.

Американский лидер сообщил 29 октября, что поручил Пентагону немедленно возобновить ядерные испытания, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Он не пояснял, о каких именно испытаниях идет речь и имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

5 ноября на совещании с Совбезом президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин не ставил задачу приступить к подготовке испытания: он "поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки" на фоне действий США.