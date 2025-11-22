Bloomberg: Европа пытается выиграть время для разработки нового плана по Украине

Европейские лидеры будут намечать план дальнейших действий в ходе встреч на полях саммита стран Группы двадцати, пишет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Европейские лидеры пытаются выиграть время для Украины, чтобы она могла разработать новый вариант соглашения по урегулированию конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Оно напоминает, что канцлер Германии Фридрих Мерц уже обсудил план Вашингтона с президентом США Дональдом Трампом по телефону и договорился о продолжении переговоров в ближайшие дни на уровне советников по национальной безопасности. Как отмечает издание, это подразумевает участие Марко Рубио, который занимает должность помощника Трампа по нацбезопасности и госсекретаря, и который "считает этот план не столько окончательным списком условий, но скорее предложением, призванным стимулировать появление новых идей".

Теперь европейские лидеры будут намечать план дальнейших действий в ходе встреч на полях саммита стран Группы двадцати, который 22 ноября начинает свою работу в ЮАР, отмечает Bloomberg. Трамп ранее заявил, что Украина должна согласиться на предложенный Вашингтоном план урегулирования кризиса к 27 ноября. Вместе с тем неназванный европейский чиновник заявил агентству, что "Зеленский не в первый раз оказывается в непростой ситуации при взаимодействии с Трампом". Bloomberg также пишет, что многие положения плана США в прошлом отвергались Киевом и его союзниками.