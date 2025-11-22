Politico: США ждут, что Зеленский из-за скандала на Украине примет план Трампа

Киеву придется согласиться на сделку из-за того, как слабы позиции Владимира Зеленского, заявил газете источник из числа сотрудников Белого дома высокого ранга

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что Владимир Зеленский будет вынужден согласиться с новым планом США по урегулированию конфликта на Украине из-за коррупционного скандала в стране. Об этом сообщила газета Politico.

Как отмечается в публикации, США считают, что "наступил подходящий момент для оказания давления на Украину, чтобы она согласилась на мирные договоренности, учитывая, что позиции <...> Зеленского в стране сейчас особенно ослабли, и серьезные трудности для него создает коррупционный скандал". "Украинцам придется согласиться [на договоренности] из-за того, как слабы сейчас позиции Зеленского", - отметил источник издания из числа сотрудников Белого дома высокого ранга.

Как подчеркивается в публикации, президент США Дональд Трамп "дал Зеленскому время до 24 ноября на подписание [плана], иначе он рискует лишиться американской поддержки в разведывательной и военной сферах". "Украинцам ясно дали понять, что США ожидают от них согласия на план урегулирования, - подчеркнул американский чиновник. - Решения о любых изменениях [плана] будет принимать сам президент [США]".

По словам одного из источников издания из числа европейских должностных лиц, "американцы говорят с Украиной на языке давления", поскольку Киеву дают "единственный вариант - подписать" план.

Глубокий кризис украинской власти спровоцировало раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского. Работа парламента заблокирована, часть депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требуют отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который может быть причастен к коррупции. Однако Зеленский отказался уволить Ермака.

Новый план США

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. Агентство Reuters сообщало, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. "Но предметно с нами этот текст не обсуждается, - продолжил президент. - И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая - администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против".