Пентагон: мирный план США - это лучшее, на что могла рассчитывать Украина

Газета Financial Times отметила, что 21 ноября американская делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом 21 ноября провела "тошнотворную" для ЕС встречу с чиновниками

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом 21 ноября провела "тошнотворную" для Евросоюза встречу с европейскими чиновниками. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

"Украина находится в очень плохом положении <...>, то, что предлагается, - это лучшее, на что она может рассчитывать", - приводит газета заявление Дрисколла, сделанное им в Киеве на встрече в резиденции поверенного в делах США на Украине Джули Дэвис.

Он отметил, что США не ведут переговоров о деталях плана Вашингтона, Европа будет принимать участие лишь в обсуждении гарантий безопасности в ходе будущих дискуссий.

FT подчеркнула, что представители ЕС назвали тон встречи "тошнотворным" и обратили внимание на использование США политической слабости Владимира Зеленского для проталкивания сделки по Украине. "Все еще хуже, чем мы думали", - заявил один из европейских источников газеты.

Американские источники в комментарии для FT подчеркнули, что встреча прошла "позитивно, прямолинейно и уважительно". Дрисколл подробно ответил на вопросы.