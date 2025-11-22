The Times: Трамп считает, что Зеленский блефует ради лучшей сделки по Украине

По информации газеты, фундаментальное представление президента США о конфликте не изменилось с момента его встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский блефует в вопросе урегулирования конфликта на Украине, чтобы добиться лучшей сделки. Об этом сообщила британская газета The Times.

По ее информации, несмотря на лоббирование со стороны европейцев, фундаментальное представление Трампа о конфликте не изменилось с момента встречи с Зеленским в Белом доме в феврале. Он считает, что Зеленский пытается блефовать и добиться лучшей сделки, имея заведомо проигрышную позицию.

Трамп напомнил, что уже предупреждал Зеленского: у Украины "нет козырей" в конфликте, а сам Зеленский не мог бы быть "крутым парнем" без поддержки США. Он также пригрозил Зеленскому, что Вашингтон лишит Киев поддержки, если украинская сторона не будет стремиться к урегулированию.

Новый план США

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Зеленскому план Трампа по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева.

Агентство Reuters ранее сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.

Как заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. "Но предметно с нами этот текст не обсуждается, - продолжил президент. - И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая - администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против".