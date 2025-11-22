Трамп назвал отличной новостью решение законодателя Тейлор-Грин уйти в отставку

Президент США отметил, что конгрессвумен не уведомила его об этом

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал "отличной новостью" решение члена Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) покинуть свой пост в начале января 2026 года.

"Думаю, это отличная новость для страны. Это отлично", - сказал американский лидер в беседе с журналистом телеканала ABC News Рейчел Скотт. Он добавил, что законодатель не уведомила его о своем решении заранее.

Раннее Марджори Тейлор-Грин объявила, что покинет свой пост 5 января 2026 года. В опубликованном заявлении законодатель, в частности, выразила уверенность в том, что провозглашенный Трампом принцип "Америка прежде всего" должен исключать влияние других государств на курс вашингтонской администрации. Она отметила, что интересы корпораций и других стран "по-прежнему наиболее дороги для Вашингтона". Тейлор-Грин подчеркнула, что подвергалась нападкам со стороны представителей военно-промышленного комплекса США.

Тейлор-Грин в течение долгого времени считалась одним из ближайших соратников Трампа в Конгрессе. Однако на прошлой неделе американский лидер подверг ее жесткой критике и заявил, что больше не станет поддерживать ее на выборах. Трамп посетовал на то, что Тейлор-Грин "жалуется" на принятые им решения в политической сфере. Тейлор-Грин ранее, в частности, отмечала, что Трамп слишком много внимания уделяет внешнеполитическим вопросам в ущерб внутриполитическим.

Законодатель позднее заявила, что подвергалась резкой критике со стороны Трампа из-за того, что призывала рассекретить материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и позже совершившего самоубийство. Конгресс ранее на этой неделе принял законопроект, обязывающий американский Минюст опубликовать материалы по этому делу. Трамп его подписал.