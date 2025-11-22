МИД Чили выразил протест США из-за слов нового посла в стране

Глава ведомства Альберто ван Клаверен назвал слова дипломата неуместными и неудачными

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чили вручило ноту протеста посольству США из-за слов нового главы дипмиссии Брендона Джадда о внутренних делах южноамериканской страны. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

"МИД вручил ноту протеста в связи с заявлениями назначенного США посла в Чили Брендона Джадда", - говорится в тексте.

Глава ведомства Альберто ван Клаверен назвал слова дипломата "неуместными и неудачными". "Кроме того, мы считаем, что его высказывания в отношении внутриполитического процесса в нашей стране являются вмешательством во внутренние дела нашего государства, и мы довели до него эту позицию посредством ноты протеста", - заявил министр.

Джадд находится в Чили меньше двух недель. Комментируя на пресс-конференции предстоящий второй тур выборов президента южноамериканской страны, дипломат заявил, что США будут сотрудничать с любым правительством, которое выберут чилийцы, но "с идеологически более близким правительством будет легче работать".

16 ноября в Чили прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, который пройдет 14 декабря, вышли кандидат от правящей левоцентристской коалиции Жанетт Хара и Хосе Антонио Каста из консервативной Республиканской партии.