Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины

Президент Белоруссии принял такое решение, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь лидера страны Наталья Эйсмонт.

Читайте также

Случаи помилования осужденных в Белоруссии

"В развитие достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны", - сказала она в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"Буквально сейчас, в эти минуты, происходит передача их украинской стороне", - добавила Эйсмонт.