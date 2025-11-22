Блогер Шарий: расследование коррупционного скандала на Украине заморозили

Анатолий Шарий считает, что эта инициатива могла быть продвинута послом Евросоюза на Украине Катариной Матерновой

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Расследования по делам, касающимся крупной коррупционной схемы в энергетике на Украине, заморожены, также не стоит ожидать предъявления обвинений главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку и главе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову. Об этом заявил проживающий в Испании украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий.

"Итак, по моей информации, все расследования по коррупции Зеленского и его окружения на период переговоров замораживаются. Также не будет подозрения Ермаку и Умерову. Все это происходит под гарантией неких "европейских послов", - сообщил Шарий в своем Telegram-канале, не уточнив, какие переговоры имеет в виду.

Он считает, что эта инициатива могла быть продвинута послом Евросоюза на Украине Катариной Матерновой. Оппозиционер предположил, что европейские кураторы украинских коррупционеров, которые оказались замешаны в хищениях в энергетике во время вооруженного конфликта, опасаются, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выйдет на их след.

20 ноября фракция оппозиционной украинской партии "Европейская солидарность" зарегистрировала в Верховной раде постановление с требованием отправить в отставку Ермака и Умерова. Как говорилось в пояснительной записке, документ требует немедленной политической ответственности всех фигурантов "пленок Миндича".