Страны G20 намерены добиваться урегулирования конфликта на Украине

Они также намерены прилагать усилия для решения конфликтов в Демократической Республике Конго, Палестине и Судане

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 22 ноября. /ТАСС/. Страны - участницы Группы двадцати (G20) намерены прилагать усилия для справедливого урегулирования кризиса на Украине, а также конфликтов в Демократической Республике Конго (ДРК), Палестине и Судане. Об этом говорится в декларации саммита лидеров G20, который проходит в Йоханнесбурге.

"Мы будем работать над достижением справедливого и всеобъемлющего мира в Судане, Палестине, Демократической Республике Конго и на Украине", - приводит выдержки из документа телеканал Al Jazeera.

Саммит G20 открылся в субботу в южноафриканском Йоханнесбурге под председательством президента ЮАР Сирила Рамапосы. Участие в саммите принимают все страны - члены "двадцатки" за исключением США. Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

19 ноября агентство Bloomberg сообщило, что США выступили против принятия итоговой декларации саммита G20 без согласия Вашингтона, официально проинформировав об этом власти ЮАР. Ранее американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что представители США не поедут в Йоханнесбург на саммит G20, объяснив это ситуацией с соблюдением прав белого населения в ЮАР, которое, согласно его утверждению, подвергается насилию.