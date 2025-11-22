The Guardian: Дрисколл сменит Келлога на посту спецпредставителя по Украине

Президент США Дональд Трамп принял решение назначить новым спецпредставителем по Украине министра сухопутных войск после переговоров высокопоставленных военных чиновников США с Владимиром Зеленским

Редакция сайта ТАСС

Министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл © AP Photo/ Rod Lamkey, Jr.

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назначил Министра сухопутных войск Дэниела Дрисколла новым специальным представителем по Украине. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

По их информации, Трамп принял решение назначить новым спецпредставителем по Украине Дрисколла после переговоров высокопоставленных военных чиновников США с Владимиром Зеленским в четверг в Киеве. На этой должности Дрисколл сменит Кита Келлога.

В среду агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Келлог планирует покинуть свой пост и администрацию Трампа в январе 2026 года.

27 ноября 2024 года президент США Дональд Трамп назначил генерала в отставке Кита Келлога специальным представителем США по России и Украине, но затем сузил его мандат, сделав его исключительно спецпредставителем по Украине. В этой роли Келлог ведет прямые контакты с Киевом. Американская делегация во главе Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта.