Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по мирному соглашению

В ближайшие дни состоятся консультации по шагам по окончанию конфликта, заявил офис Владимира Зеленского

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины и директивы для переговоров по соглашению об урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщил офис Зеленского в Telegram-канале.

"Как и договорились с нашими партнерами, в эти дни состоятся консультации по шагам по окончанию войны", - говорится в сообщении. Отмечается, что Зеленский "утвердил состав делегации Украины и директивы для соответствующих переговоров".