Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по мирному соглашению
11:01
обновлено 11:14
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины и директивы для переговоров по соглашению об урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщил офис Зеленского в Telegram-канале.
"Как и договорились с нашими партнерами, в эти дни состоятся консультации по шагам по окончанию войны", - говорится в сообщении. Отмечается, что Зеленский "утвердил состав делегации Украины и директивы для соответствующих переговоров".