Лидеры G20 в совместной декларации признали необходимость реформы ВТО

Группа двадцати подчеркнула, что это необходимо для улучшения функций организации, чтобы она лучше отвечала интересам всех ее членов

Редакция сайта ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Группа двадцати (G20) считает необходимым проведение комплексной реформы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге.

"Мы признаем, что проведение значимой и всеобъемлющей реформы ВТО необходимо для улучшения ее функций, чтобы [организация] лучше отвечала интересам всех ее членов", - говорится в документе. Вместе с тем лидеры G20 подчеркнули важность самой ВТО, как инструмента решения торговых вопросов между государствами. "Мы будем работать над тем, чтобы плоды торговли достигали всех слоев общества и чтобы все люди имели возможность получать выгоду от торговли", - также говорится в совместной декларации.

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. В этот раз по инициативе президента ЮАР Сирила Рамапосы в ход работы мероприятия были внесены изменения - совместная декларация была принята не по итогам саммита, а в начале встречи лидеров "двадцатки".