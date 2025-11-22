Страны G20 призвали увеличить вклад в борьбу с изменением климата

Участники саммита подчеркнули, что потребности развивающихся стран в реализации определяемых на их национальном уровне вкладов оцениваются в $5,8-5,9 трлн на период до 2030 года

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Страны G20 призвали увеличить глобальные объемы инвестиций и финансирования климатических целей в контексте Парижского соглашения с миллиардов до триллионов долларов. Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге.

"Признаем необходимость увеличения глобальных инвестиций для достижения наших климатических целей в рамках Парижского соглашения, а также быстрого и существенного увеличения инвестиций и финансирования в сфере климата с миллиардов до триллионов долларов во всем мире и из всех источников. В этой связи крайне важно согласовать все соответствующие финансовые потоки с этими целями, одновременно наращивая финансирование, увеличивая потенциал и передачу технологий на добровольных и взаимосогласованных условиях, учитывая приоритеты и потребности развивающихся стран", - говорится в декларации.

Участники саммита "подчеркнули, что потребности развивающихся стран в реализации определяемых на их национальном уровне вкладов [в цели в рамках Парижского соглашения] оцениваются в $5,8-5,9 трлн на период до 2030 года". "Мы отмечаем, что меры, принимаемые для борьбы с изменением климата, включая односторонние, не должны являться средством произвольной или неоправданной дискриминации или скрытым ограничением международной торговли", - подчеркнули участники саммита.